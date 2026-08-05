إجراء المقابلات الشخصية لمرشحي عمادة كلية التجارة

أنهت لجنة اختيار عميد كلية التجارة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا المقابلات الشخصية للمتقدمين للترشح لشغل منصب عميد الكلية.
توجيهات جامعة طنطا
شملت المقابلات المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية التجارة 2026 مرتبين ترتيبا أبجديا، الدكتور إبراهيم مسعد حسن الأطروش أستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتورة دينا حسن عبد الهادى السعيد أستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور طارق رضوان محمد رضوان أستاذ بقسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور ياسر أحمد السيد محمد الجرف الأستاذ بقسم المحاسبة وعميد كلية التجارة جامعة طنطا.