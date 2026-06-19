أخبار السيارات| 5 سيارات SUV زيرو في مصر "الأولى بأرخص سعر".. مازيراتي تكشف عن جريكالي 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

قدمت جي ايه سي نسختها Aion ES عالميًا ضمن فئة السيارات السيدان الكهربائية التي تعتمد على حلول التنقل الحديثة، حيث تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية الأساسية مع منظومة تشغيل كهربائية بالكامل.

كل ما تريد معرفته عن لوسيد جرافيتي Grand Touring العائلية.. صور

تجمع لوسيد جرافيتي Grand Touring بين مواصفات السيارات العائلية كبيرة الحجم وتقنيات الدفع الكهربائي الحديثة، حيث تأتي السيارة ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات الكهربائية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

مازيراتي تكشف الستار عن جريكالي 2027 الجديدة.. صور

كشفت مازيراتي عن النسخة المحدثة من جريكالي موديل 2027، مع مجموعة من التطويرات التي شملت خيارات منظومات الدفع وتشكيلة الفئات المتاحة.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات SUV زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية.

رسميًا.. أودي تقدم A6 أولرود 2027 الجديدة| صور

أزاحت أودي الستار عن النسخة الجديدة من A6 أولرود موديل 2027، لتواصل تطوير واحدة من أبرز سياراتها التي قدمت تحت مفهوم الواجن وبقدرات فنية متقدمة.

سعر ومواصفات هونشي جويا 2026 في السعودية

تواصل هونشي توسيع حضورها في السوق السعودي عبر طراز جويا 2026 الذي يُصنف ضمن السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، مع الاعتماد على منظومة دفع هجينة إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.