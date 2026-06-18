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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا.. أودي تقدم A6 أولرود 2027 الجديدة| صور

أودي A6 أولرود 2027
أودي A6 أولرود 2027
صبري طلبه

أزاحت أودي الستار عن النسخة الجديدة من A6 أولرود موديل 2027، لتواصل تطوير واحدة من أبرز سياراتها التي قدمت تحت مفهوم الواجن وبقدرات فنية متقدمة.

ويحمل الطراز الجديد مجموعة من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي والتقنيات الميكانيكية، إلى جانب اعتماد منظومة دفع هجينة قابلة للشحن.

تصميم أودي A6 أولرود 2027

شهدت A6 أولرود الجديدة تغييرات واضحة على مستوى الأبعاد الخارجية، حيث حصلت على هيكل أعرض مقارنة بنسخة A6 أفانت التقليدية، وركزت أودي في هذا الجيل على منح السيارة مظهرًا أكثر قوة وقدرة على التعامل مع مختلف ظروف القيادة.

أودي A6 أولرود 2027

كما رفعت أودي الخلوص الأرضي بمقدار 34 ملم مقارنة بالطرازات القياسية، ما يمنح السيارة قدرة أفضل على اجتياز الطرق غير الممهدة والعوائق، كذلك ازداد عرض الهيكل بمقدار 111 ملم، وتتوفر السيارة بعجلات يصل قياسها إلى 21 بوصة.

أودي A6 أولرود 2027 ومنظومة الحركة

يمثل الجانب الميكانيكي أحد أبرز عناصر التطوير في A6 أولرود 2027، إذ تعتمد السيارة على منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي يعملان معًا لتقديم أداء أكثر كفاءة ومرونة، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 362 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 500 نيوتن متر.

أودي A6 أولرود 2027

أودي A6 أولرود 2027 والمدى الكهربائي 

اعتمدت أودي على بطارية بسعة 20.7 كيلوواط ساعة لتشغيل النظام الكهربائي، ما يتيح للسيارة السير لمسافة تصل إلى 95 كيلومترًا بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط في ظروف القيادة المناسبة، كما تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط.

أودي A6 أولرود 2027

تسارع A6 أولرود 2027

وتستطيع A6 أولرود 2027 الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، وهو ما يضعها ضمن السيارات السريعة في فئتها، أما السرعة القصوى فتبلغ 250 كيلومترًا في الساعة.

أودي A6 أولرود 2027

أسعار أودي A6 أولرود 2027 عالميًا 

تقدم السيارة في السوق الألماني بسعر يبدأ من 77.250 يورو، وصولًا إلى 80.250 يورو.

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