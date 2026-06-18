الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات SUV زيرو في مصر

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، ومنها فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الرحبة والارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV زيرو في مصر.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,010,000 و 1,080,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

إم جي RX5 PLUS

تستمد السيارة إم جي RX5 PLUS قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويقدم المحرك بسعة 1500 سي سي تيربو، وتقدم السيارة بسعر 1,525,000 جنيه.

شانجان سى اس 75 بلس

شانجان سى اس 75 بلس

تأتي السيارة شانجان سى اس 75 بلس بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و300 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,480,000 و 1,630,000 جنيه.

ساوايست اس 09

ساوايست اس 09

دعمت السيارة بمحرك تيربو سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مع نوع الجر الأمامي، ويبلغ سعر السيارة ساوايست اس 09 نحو 1,550,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

تعتمد السيارة جيتور داشينج على محرك 1600 سي سي بقوة 194 حصانا و290 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي، بقوة 154 حصانا و230 نيوتن متر، جميعهم "تيربو"، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، ويبدأ السعر من 1,155,000 وصولًا إلى 1,480,000 جنيه.