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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو بأسعار تحت المليون.. إطلاق هيونداي i20 2027 الجيل الجديد عالميًا بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
بتصميم رياضي.. مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2026 الجديدة
تُعتبر ميتسوبيشي اكليبس كروس واحدة من ابرز السيارات الرياضية ضمن تشكيلة العلامة اليابانية المقدمة عالميًا، وتُطرح السيارة موديل 2026 عبر عدة فئات متنوعة، من بينها فئة HL 4X4 المزودة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

إطلاق هيونداي i20 2027 الجيل الجديد.. وهذا سعرها
كشفت هيونداي في السوق البرازيلي عن الجيل الأحدث من طراز Hyundai i20، الذي يحمل طابع أقرب إلى فئة الكروس أوفر مقارنة بالأجيال السابقة. 

5 سيارات في السوق المصري .. أسعار تحت المليون
يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع من حيث التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار أيضًا.

تبدأ من 75 ألف ريال.. أسعار هوندا سيتي 2026 في السعودية
تعد هوندا سيتي واحدة من أبرز سيارات السيدان المدمجة التي تعتمد على الجمع بين العملية والاقتصادية المقدمة في السوق السعودي، ضمن موديلات 2026، حيث تعزز العلامة اليابانية من تواجدها بطرح السيارة عبر باقة من الفئات، وبسعر يبدأ من 75,785 ريال.

لمحبي الدفع الكلي.. هيونداي سانتا كروز 2026 بقوة 281 حصانًا
تعد هيونداي سانتا كروز موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تجمع بين خصائص سيارات البيك أب العملية وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يعتمد هذا الطراز المقدمة عالميًا على تصميم يجمع بين الشكل الرياضي والقدرات العملية، مع صندوق خلفي مدمج وباقة من التجهيزات.

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