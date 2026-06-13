تبدأ من 71 ألف ريال.. سعر هيونداي اكسنت 2026 في السعودية| صور

تعد هيونداي أكسنت 2026 واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية المقدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق السيارة عبر باقة من الفئات، التي تختلف من حيث الأسعار والتجهيزات.

المحرك والأداء

زودت هيونداي أكسنت 2026 بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويستطيع المحرك إنتاج قوة تصل إلى 113 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 144 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

هيونداي أكسنت

تجهيزات الأمان والحماية

حصلت السيارة هيونداي أكسنت 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة الأساسية، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب تقنية التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح التي تساعد على تعزيز كفاءة التوقف.

هيونداي أكسنت

وزُودت أكسنت بنظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني ، فضلاً عن نظام مساعد صعود المرتفعات، مع منظومة الوسائد هوائية ونظام تثبيت السرعة، وتقنيات مثل رصد النقاط العمياء وتحديد المسار حسب الفئة.

تقنيات هيونداي أكسنت 2026

تشمل التجهيزات التقنية للسيارة هيونداي أكسنت 2026 شاشة معلومات وترفيه بأحجام متنوعة وفقًا للفئة، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بما يتيح ربط الهواتف الذكية، كما تضم السيارة نظام تكييف هواء أوتوماتيكياً وعجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي يتراوح بين 4 و6 مكبرات، قفل مركزي، نوافذ كهربائية، كاميرا، حساسات حركة.

هيونداي أكسنت

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

تنطلق هيونداي أكسنت 2026 في المملكة العربية السعودية ضمن نطاق سعري يختلف وفقاً للفئة ومستوى التجهيزات، ويبدأ سعر السيارة من 71,919 ريالاً سعودياً، بينما يصل سعر الفئات الأعلى تجهيزاً إلى 90,894 ريالاً سعودياً.