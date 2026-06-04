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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي توسان هايبرد Night موديل 2027

توسان هايبرد Night موديل 2027
توسان هايبرد Night موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد توسان هايبرد Night موديل 2027، وتنتمي هايبرد Night لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وأطلقت الشركة فئة نايت Night الجديدة، وهذه الفئة مبنية في الأصل على مواصفات توسان ليمتد الفاخرة، ولكنها حصلت على لمسات داكنة بالكامل تمنحها مظهر هجومي على الطريق .  

هيونداي توسان موديل 2027

مواصفات توسان هايبرد Night موديل 2027

توسان هايبرد Night موديل 2027

زودت سيارة توسان هايبرد Night موديل 2027 بالعديد من المميزات التي تظهر باللون الأسود من ضمنها، شبك أمامي، وحواف سفلية للصدادات، وبها إطارات للنوافذ، وأغطية مرايات جانبية، وبها جنوط رياضية سوداء مقاس 19 بوصه، وبها بطانة سقف سوداء بالكامل لتكتمل الهوية المظلمة .

محرك توسان هايبرد Night موديل 2027

تحصل سيارة توسان هايبرد Night موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 231 حصان، وعزم دوران 367 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

توسان هايبرد Night موديل 2027

سعر توسان هايبرد Night موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة توسان هايبرد Night موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 122 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة توسان هايبرد Night موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 127 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة توسان هايبرد Night موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

توسان هايبرد Night موديل 2027

تأسست مجموعة هيونداي عام 1947 كشركة للبناء على يد تشونج جو يونج، وفي عام 1967 أنشئت شركة "هيونداي موتور" رسمياً، وأطلقت أول سيارة للشركة وهي فورد كورتينا في عام 1968 بفضل شراكة مع شركة فورد.

وفي عام 1975 أطلقت هيونداي سيارتها "بوني"، لتصبح أول سيارة ركاب مصممة ومطورة محلياً في كوريا الجنوبية، وبعدها غزت الشركة الأسواق العالمية بإطلاق طراز إكسل عام 1985، والذي حقق مبيعات قياسية في الولايات المتحدة .

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