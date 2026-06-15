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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الدفع الكلي.. هيونداي سانتا كروز 2026 بقوة 281 حصانًا

هيونداي سانتا كروز
هيونداي سانتا كروز
صبري طلبه

تعد هيونداي سانتا كروز موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي تجمع بين خصائص سيارات البيك أب العملية وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يعتمد هذا الطراز المقدمة عالميًا على تصميم يجمع بين الشكل الرياضي والقدرات العملية، مع صندوق خلفي مدمج وباقة من التجهيزات.

تصميم هيونداي سانتا كروز 2026

تحمل سانتا كروز 2026 هوية تصميمية ترتكز على شبكة أمامية كبيرة تضم فتحات متعددة، كما تعتمد السيارة على منظومة إضاءة كاملة بتقنية   LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، بينما يبلغ طول السيارة الكلي 4976 ملم، ويصل عرضها إلى 1905 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1694 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3005 ملم، وعجلات قياس 18 بوصة.

 هيونداي سانتا كروز 2026

محرك هيونداي سانتا كروز 2026

تعتمد هيونداي سانتا كروز 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات مزود بشاحن تيربو بسعة 2.5 لتر، ويولد قوة تصل إلى 281 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 421 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وتزود السيارة هيونداي سانتا كروز 2026 بنظام دفع كلي للعجلات، وتسجل معدل استهلاك وقود يبلغ 8.5 كيلومتر لكل لتر،  بينما تعتمد على خزان وقود بسعة 67 لتراً.

تجهيزات هيونداي سانتا كروز 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من التقنيات حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبشاشة عدادات رقمية، ونظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق مع فتحات تكييف خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 هيونداي سانتا كروز 2026

وزودت هيونداي سانتا كروز 2026 بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية.

كما تضم السيارة مثبت سرعة متكيفاً، إلى جانب نظام التحذير من التصادم الأمامي وتقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتشمل التجهيزات أيضاً أنظمة متابعة المسار وتحذير مغادرته مع مساعد البقاء داخله، بالإضافة إلى مراقبة النقاط العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية ومراقبة انتباه السائق.

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