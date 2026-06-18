كهربائية بالكامل.. جي ايه سي Aion ES بقوة 134 حصانا

قدمت جي ايه سي نسختها Aion ES عالميًا ضمن فئة السيارات السيدان الكهربائية التي تعتمد على حلول التنقل الحديثة، حيث تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية الأساسية مع منظومة تشغيل كهربائية بالكامل.

أبعاد جي ايه سي Aion ES

تعتمد السيارة على هيكل سيدان متوسط الحجم إذ يبلغ طولها 4.810 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.880 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.545 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 متر.

جي ايه سي Aion ES

محرك وأداء جي ايه سي Aion ES

تزود جي ايه سي Aion ES بمحرك كهربائي واحد يتولى نقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتنتج المنظومة قوة تبلغ 134 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 225 نيوتن متر.

بطارية مدى جي ايه سي Aion ES

توفر السيارة جي ايه سي Aion ES مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 442 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 55.2 كيلوواط ساعة، كما تسجل معدل تشغيل يعادل 34.1 كيلومتر لكل لتر.

جي ايه سي Aion ES

مقصورة وتجهيزات جي ايه سي Aion ES

حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات التقنية حيث تضم شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 8 بوصات تدعم نظام آبل كاربلاي، ما يتيح ربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات المختلفة أثناء القيادة، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة لعرض البيانات الأساسية.

وتضم المقصورة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تأتي جي ايه سي Aion ES بمجموعة من أنظمة السلامة وتشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني.

جي ايه سي Aion ES

كما زودت السيارة بمساعد صعود المرتفعات لتسهيل الانطلاق على الطرق المائلة، إلى جانب مثبت السرعة وتشتمل منظومة السلامة كذلك على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية.