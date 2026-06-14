لوسيد إير Sapphire بقدرات تصل لـ 1234 حصانا.. صور

تُعد لوسيد إير من أبرز السيارات الكهربائية التي تمكنت من تعزيز تواجدها عالميًا ضمن فئة السيدان الفاخرة المعتمدة بالكامل على الطاقة الكهربائية، مستفيدة من تقنيات متطورة ومدى قيادة طويل ومستويات أداء متقدمة.

ويأتي إصدار Sapphire في قمة تشكيلة الطراز باعتباره النسخة الأعلى قوة والأكثر تركيزاً على الأداء، حيث يعتمد على منظومة كهربائية متطورة صُممت لتقديم أرقام استثنائية سواء من حيث القوة أو التسارع، مع الحفاظ على الطابع العملي للسيارة.

لوسيد اير Sapphire

منظومة كهربائية ثلاثية المحركات

تعتمد لوسيد إير Sapphire على نظام دفع كهربائي متطور يتكون من ثلاثة محركات كهربائية، وتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 1234 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 1940 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع كلي، كما تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

لوسيد اير Sapphire

مدى وتسارع لوسيد اير Sapphire

تزود السيارة لوسيد اير Sapphire بحزمة بطاريات تبلغ سعتها 118 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى نحو 748 كيلومتراً، ومن خلال أرقام الأداء التي تحققها على الطريق، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين فقط، كما تبلغ سرعتها القصوى 330 كيلومتراً في الساعة.

لوسيد اير Sapphire

أبعاد لوسيد اير Sapphire

تأتي السيارة لوسيد اير Sapphire بأبعاد تعكس شخصيتها كسيارة سيدان فاخرة ذات طابع رياضي، حيث يبلغ طولها 5.004 أمتار، بينما يصل عرضها إلى 2.196 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.409 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.960 متر.

لوسيد اير Sapphire

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2420 كيلوجراماً، وتوفر لوسيد إير Sapphire مساحة تخزين تصل إلى 627 لتراً، كما تأتي الجنوط الأمامية بقياس 20 بوصة، فيما ترتفع في الخلف إلى 21 بوصة، مع مصابيح أمامية حادة الشكل.