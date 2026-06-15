هونشي تستعد لاطلاق G919 موديل 2027 الجديدة.. صور

تواصل هونشي توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وهذه المرة عبر طراز جديد يحمل اسم G919، والذي تستعد العلامة الصينية الفاخرة لطرحه عالميًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الطراز ليركز بصورة أكبر على قدرات الطرق الوعرة مع تصميم يمنحه شخصية مستقلة تستهدف عشاق المغامرات والرحلات الطويلة، إلى جانب الاعتماد على تقنيات كهربائية.

هونشي G919

ومن المنتظر أن تصل هونشي G919 إلى السوق الصينية خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تمثل أحد أبرز الطرازات الجديدة التي تستعد الشركة للكشف عنها ضمن خططها المستقبلية.

تصميم هونشي G919

تحمل هونشي G919 ملامح تصميمية مختلفة عن الطابع التقليدي لبعض سيارات هونشي، حيث ركزت الشركة على تقديم سيارة تتمتع بحضور يتناسب مع طبيعة فئة SUV المخصصة للمغامرات والاستخدامات المتعددة.

هونشي G919

وتظهر في الواجهة الأمامية شبكة تهوية كبيرة الحجم تشغل مساحة واسعة من المقدمة، مع تصميم أمامي يميل إلى الخطوط الحادة والمقدمة المدببة، كما حصلت السيارة على منظومة إضاءة تعمل بالكامل بتقنية LED.

وحصلت G919 على صادمات بتصميم بارز، إضافة إلى لمسات خارجية تمتد من الرفارف الجانبية وصولًا إلى العتبات، بما يمنح الهيكل مظهرًا أكثر قوة، كما زودت السيارة بحامل علوي على السقف يوفر مساحة إضافية لتحميل المعدات والأمتعة.

هونشي G919

محرك وأداء هونشي G919

تعتمد هونشي G919 على نظام كهربائي ممتد المدى من فئة EREV، ويضم النظام محرك بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر يعمل كمولد للطاقة، وتشير البيانات الأولية إلى أن المنظومة الهجينة المتطورة في هونشي G919 تنتج قوة إجمالية تصل إلى 620 كيلوواط، مع عزم دوران يبلغ 1320 نيوتن متر، كما تتمكن السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط.