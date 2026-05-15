سعر ومواصفات هونشي H9 موديل 2026 في السعودية

تُعد هونشي H9 موديل 2026 من أفخم السيارات الصينية ضمن فئة السيدان كبيرة الحجم، حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة تعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية.

أبعاد هونشي H9 موديل 2026

يبلغ طول السيارة هونشي H9 موديل 2026 نحو 5,137 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,904 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,493 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,060 مم، كما تأتي السيارة بجنوط قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، ويصل وزن السيارة إلى 2,015 كجم.

محرك هونشي H9 موديل 2026

تعتمد السيارة هونشي H9 موديل 2026 على محرك بنزين سوبرتشارج سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 321 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 445 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام دفع خلفي.

وتستطيع هونشي H9 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 6.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم في الساعة، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 15.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 62 لترًا.

تجهيزات هونشي H9 موديل 2026

تأتي السيارة هونشي H9 بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا من 14 سماعة، مع نظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، وفتحات تكييف خلفية وفلتر لتنقية الهواء.

وتحصل المقاعد الخلفية على تقنيات إضافية تشمل التبريد والتدفئة والتدليك، بينما يأتي مقعد السائق بدعم كهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد وخاصية التدليك، إضافة إلى 14 وضعية مختلفة للتحكم بالمقعد، ما يعزز من مستوى الراحة خلال الرحلات الطويلة.

زُودت هونشي H9 موديل 2026 بمجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، حيث تأتي السيارة مزودة بـ8 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، وتضم السيارة كذلك أنظمة متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي.

كما تضم السيارة هونشي H9 موديل 2026 مكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام التحذير عند الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، كما تتوفر أنظمة مراقبة النقطة العمياء ومراقبة إجهاد السائق، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة.

سعر هونشي H9 موديل 2026 في السعودية

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 289.900 ريال.