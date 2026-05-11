قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
كامل الوزير: مصر تتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.. وخطط موسعة لتطوير النقل النهري والسكك الحديدية
حاسس إني مش هقعد معاها كتير .. فتوح أحمد يتأثر على الهواء أثناء الحديث عن ابنته
مفاجأة اقتصادية .. اتفاق جديد يهز سوق الدولار ويفتح باب المليارات
الهرمونات قتلت أحلامهم .. روايات مرعبة لشباب انتهت حياتهم بالفشل الكلوي
مصر تبدأ تصدير البيض للعالم.. البداية دولة عربية والمكاسب مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 645 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل 2026 في مصر

سيارات زيرو موديل 2026
سيارات زيرو موديل 2026
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات باقة كبيرة من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم بين الرياضية والسيدان والكروس أوفر، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو موديل 2026 في مصر تبدأ من 645 ألف جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 لفئة "مانويال" وصولًا إلى 810,000 جنيه للفئات الأوتوماتيكية.

رينو كارديان

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 1,000,000 و 1,070,000 جنيه.

ديبال جي 318

ديبال جي 318

دعمت ديبال جي 318 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 316 حصانًا، و575 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات هجينة وبقدرات الدفع الرباعي مع نواقل سرعات أوتوماتيكية، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,150,000 إلى 2,300,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

حصلت السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويتراوح سعرها بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الدواجن

شعبة الدواجن: الأعلاف المستوردة ترفع أسعار الدواجن.. وتوقعات بانخفاضها خلال عيد الأضحى

أحمد فتوح

فتوح أحمد يستعيد ذكريات نشأته ويكشف كيف شكّلت المقابر وخدمة الجيش رؤيته للحياة

عبد الرحمن أبو زهرة

فقدنا قامة فنية كبيرة .. عمرو الليثي ناعيا عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد