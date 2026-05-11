تبدأ من 645 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري للسيارات باقة كبيرة من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم بين الرياضية والسيدان والكروس أوفر، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو موديل 2026 في مصر تبدأ من 645 ألف جنيه.

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 لفئة "مانويال" وصولًا إلى 810,000 جنيه للفئات الأوتوماتيكية.

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 1,000,000 و 1,070,000 جنيه.

ديبال جي 318

دعمت ديبال جي 318 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 316 حصانًا، و575 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات هجينة وبقدرات الدفع الرباعي مع نواقل سرعات أوتوماتيكية، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 2,150,000 إلى 2,300,000 جنيه.

كيا سبورتاج

حصلت السيارة كيا سبورتاج على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، ويتراوح سعرها بين 1,799,900 و 2,374,900 جنيه.