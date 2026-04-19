قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

رينو سينيك إي- تك 2026 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو سينيك إي-تك موديل 2026، وتنتمي سينيك إي-تك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين هوية رينو الفرنسية العريقة والتكنولوجيا الحديثة.

مواصفات رينو سينيك إي-تك موديل 2026

زودت سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام المعلومات الترفيهي القائم على جوجل، وبها واجهة بمصابيح LED حادة، وبها تصميم انسيابي يقلل من مقاومة الهواء، وبها عجلات معدنية كبيرة مقاس 20 بوصة، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12 بوصة على لوحة القيادة، وبها مساحات تخزين ذكية تتجاوز 38 لتر، وبها سقف بانوراما تفاعلي سولارباي .

محرك رينو سينيك إي-تك موديل 2026

تستمد سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعه 87 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ويتم شحن السيارة من 15 % إلي 80 % في مدة 37 دقيقة،

سعر رينو سينيك إي-تك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 210 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رينو في صناعة السيارات

تأسست شركة رينو الفرنسية عام 1899 على يد الأخوة لويس ومارسيل وفرناند رينو، لتصبح واحدة من أبرز شركات السيارات عالمياً عبر تاريخ يمتد لأكثر من 125 عاماً من الابتكار في التصميم والسباقات. 

وبدأت رينو بإنتاج سيارات صغيرة، ثم توسعت لتشمل المعدات الحربية خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبحت اليوم جزء من تحالف عالمي قوي مع نيسان وميتسوبيشي)لتصنيع السيارات الشخصية والتجارية، وتشمل علامات رينو وداسيا. 

السيارات الـ SUV الرياضية سينيك إي تك رينو سينيك إي تك موديل 2026 شركة رينو مواصفات رينو سينيك إي تك محرك رينو سينيك إي تك موديل 2026 سعر رينو سينيك إي تك سعر رينو سينيك إي تك موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

إريك براون

من الشرق الأوسط إلى آسيا.. حرب ترامب المفاجئة تربك الحلفاء وتغير قواعد اللعبة الدولية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: "مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية" ركيزة لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار

محمد فريد: المناطق الاستثمارية والصناعية سبيل التنمية في المحافظات

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد