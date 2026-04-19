رينو سينيك إي- تك 2026 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو سينيك إي-تك موديل 2026، وتنتمي سينيك إي-تك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتجمع بين هوية رينو الفرنسية العريقة والتكنولوجيا الحديثة.

مواصفات رينو سينيك إي-تك موديل 2026

زودت سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام المعلومات الترفيهي القائم على جوجل، وبها واجهة بمصابيح LED حادة، وبها تصميم انسيابي يقلل من مقاومة الهواء، وبها عجلات معدنية كبيرة مقاس 20 بوصة، وبها شاشة مزدوجة مقاس 12 بوصة على لوحة القيادة، وبها مساحات تخزين ذكية تتجاوز 38 لتر، وبها سقف بانوراما تفاعلي سولارباي .

محرك رينو سينيك إي-تك موديل 2026

تستمد سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 215 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعه 87 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ويتم شحن السيارة من 15 % إلي 80 % في مدة 37 دقيقة،

سعر رينو سينيك إي-تك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 185 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو سينيك إي-تك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي 210 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رينو في صناعة السيارات

تأسست شركة رينو الفرنسية عام 1899 على يد الأخوة لويس ومارسيل وفرناند رينو، لتصبح واحدة من أبرز شركات السيارات عالمياً عبر تاريخ يمتد لأكثر من 125 عاماً من الابتكار في التصميم والسباقات.

وبدأت رينو بإنتاج سيارات صغيرة، ثم توسعت لتشمل المعدات الحربية خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبحت اليوم جزء من تحالف عالمي قوي مع نيسان وميتسوبيشي)لتصنيع السيارات الشخصية والتجارية، وتشمل علامات رينو وداسيا.