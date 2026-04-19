فولفو إي إس 90 موديل 2026 الكهربائية | صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اي اس 90 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية ، وتنتمي اي اس 90 لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية

فولفو اي اس 90 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 92 كيلووات/ساعة، وبها قوة 333 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 755 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.6 ثانية .

مواصفات فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

فولفو اي اس 90 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية ايضا، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system .

وسائل الأمان بـ فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية

فولفو اي اس 90 موديل 2026

تحتوي سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر فولفو اي اس 90 موديل 2026

فولفو اي اس 90 موديل 2026

تباع سيارة فولفو اي اس 90 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 290 ألف جنيه .