مصدر إيراني يهاجم ترامب: خططنا لا تصاغ لإرضاء واشنطن
مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا: تعاقدات كبرى مع الشركات المصرية في مجال الإسكان
ثبات عالمي ومحلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 موديل 2026؟
سيراميكا كليوباترا يحتفل بإنجاز التأهل الأفريقي
ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع نتنياهو بشأن الرد الإيراني
آثار الإسكندرية: خطوة ماكرون تفتح المجال لاسترداد القطع المصرية المنهوبة
بعد أيام من البحث.. العثور على نسناس السادات الهارب وإيداعه في فندق
مقتل جندي إسرائيلي نتيجة انفجار محلّقة مفخخة داخل قاعدة عسكرية للاحتلال
الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد.. ودرجات الحرارة تصل 40 بالقاهرة
برشلونة يفوز على ريال مدريد بثنائية ويتوج بلقب الدوري الإسباني
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم.. وأحمد موسى: الناس بتحب الفريق كامل الوزير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جينيسيس GV70 موديل 2026؟

جينيسيس GV70 موديل 2026
صبري طلبه

تُعد جينيسيس GV70 موديل 2026 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية الفاخرة التي تقدمها العلامة الكورية الجنوبية ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية الحديثة مع منظومة قيادة كهربائية بالكامل. 

أبعاد جينيسيس GV70 موديل 2026

تحمل السيارة تصميماً يجمع بين الخطوط الانسيابية والمظهر الرياضي، ويبلغ طولها 4715 مم، فيما يصل عرضها إلى 1911 مم، مع ارتفاع يبلغ 1631 مم، بينما تأتي قاعدة العجلات بطول 2876 مم، كما زودت السيارة بجنوط ألومنيوم قياس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة.

أداء ومحرك جينيسيس GV70 موديل 2026

تعتمد جينيسيس GV70 موديل 2026 على منظومة كهربائية كاملة تتكون من محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي AWD، وتنتج قوة إجمالية تصل إلى 429 حصاناً، إضافة إلى عزم دوران يبلغ 516 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

وتركز السيارة على تحقيق توازن بين الأداء والكفاءة، حيث تختلف أرقام مدى القيادة الكهربائية بحسب الفئة، وتستطيع فئة Standard قطع مسافة تصل إلى 423 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، بينما تسجل فئتا Advanced وPrestige مدى يبلغ 391 كيلومتراً تقريباً.

تجهيزات جينيسيس GV70 موديل 2026

تأتي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2026 بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 27 بوصة تمتد عبر لوحة القيادة، وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، ما يتيح سهولة ربط الهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات.

كما تضم السيارة نظاماً صوتياً ترفيهياً متطوراً، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، وتحصل المقاعد الأمامية للسائق والراكب على ضبط كهربائي مع وظائف التدفئة والتبريد، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

زودت السيارة بحزمة واسعة من أنظمة السلامة وتشمل التجهيزات مجموعة من الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر السيارة بكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تسهم في تحسين الرؤية، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وتضم أنظمة السلامة أيضاً مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، فضلاً عن نظام مراقبة إجهاد السائق.

