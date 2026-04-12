فخامة السيدان .. ماذا تقدم جينيسيس G90 موديل 2026؟

تواصل جينيسيس تعزيز مكانتها عالميًا في فئة السيدان الفاخرة من خلال السيارة G90 موديل 2026، التي تعد واحدة من أفخم سيارات هذه الفئة والمقدمة من العلامة الكورية الجنوبية.

تصميم جينيسيس G90 موديل 2026

تعتمد جينيسيس G90 موديل 2026 على أبعاد كبيرة، حيث يصل طولها إلى 5,465 مم، مع عرض يبلغ 1,930 مم وارتفاع عند 1,490 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,370 مم، وإضاءة LED بالكامل في الأمام والخلف، إلى جانب الإضاءة النهارية، مع جنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة وسقف بانورامي.

محركات جينيسيس G90 موديل 2026

تعتمد G90 على محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تبلغ 380 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع خلفي.

كما يتوفر خيار آخر يعتمد على نفس المحرك مع تقنية هجينة خفيفة تعمل بجهد 48 فولت، ما يرفع القوة الإجمالية إلى 415 حصانًا وعزم دوران يبلغ 549 نيوتن متر، مع نظام دفع كلي للعجلات.

مواصفات جينيسيس G90 موديل 2026

زُودت السيارة جينيسيس G90 موديل 2026 بحزمة من تقنيات السلامة، تشمل أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

كما تضم تقنيات متقدمة مثل مثبت السرعة المتكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى أنظمة الحفاظ على المسار ومراقبة النقاط العمياء.

وتدعم السيارة حساسات للركن بالجهة الأمامية والخلفية والجانبية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، بينما يصل عدد الوسائد الهوائية إلى 10 وسائد لتعزيز الحماية.

وتقدم المقصورة بشاشة معلومات وترفيه رئيسية بقياس 12.3 بوصة إلى جانب شاشة إضافية، مع دعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto والاتصال عبر البلوتوث، كما تأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية بنفس القياس، مقاعد ذات تحكم كهربائي.

وتوفر G90 نظامًا صوتيًا متطورًا من Bang & Olufsen بعدد مكبرات يصل إلى 15 أو 23 سماعة حسب الفئة، ونظام تكييف أوتوماتيكيًا مع تحكم ثلاثي المناطق، وفتحات خلفية وفلتر لتنقية الهواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف ومغطاة بمواد فاخرة.