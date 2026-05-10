جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

نجحت شركة BYD في خطف الأنظار مجددا بعد الكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة BYD Great Tang، والتي سجلت أكثر من 100 ألف طلب حجز مسبق خلال أسبوعين فقط، رغم تباطؤ مبيعات الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

السيارة الجديدة جريت تانج تنتمي لفئة الـSUV العائلية الفاخرة، وظهرت لأول مرة خلال معرض بكين للسيارات 2026، قبل أن تحقق أرقاما قوية منذ فتح باب الحجز، مع تسجيل نحو 30 ألف طلب خلال أول 24 ساعة فقط.

وتعتمد “جريت تانج ‏” على منصة كهربائية جديدة بالكامل من “بي واي دي” تعرف باسم “Super e”، إلى جانب الجيل الثاني من بطاريات “Blade”، مع نظام كهربائي بجهد 1000 فولت يمنح السيارة قدرات شحن وأداء متقدمة.

وتتوفر السيارة بنسختين، الأولى بمحرك خلفي بقوة 496 حصانا، بينما تصل قوة النسخة الأعلى إلى 784 حصانا، ما يضعها ضمن أقوى السيارات الكهربائية العائلية في السوق.

كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 950 كيلومتر بالشحنة الواحدة، وهو رقم يعزز قدرتها على المنافسة في فئة السيارات المخصصة للرحلات الطويلة والسفر.

ومن أبرز ما يميز الطراز الجديد تقنية الشحن فائق السرعة، حيث يمكن شحن البطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 9 دقائق فقط، بفضل البنية الكهربائية المتطورة.

وعلى مستوى الحجم، تأتي السيارة بأبعاد أكبر من منافسين بارزين مثل Kia EV9 وHyundai Ioniq 9، ما يمنح المقصورة مساحة داخلية واسعة مخصصة لسبعة ركاب بتوزيع مقاعد 2+2+3.

وحصلت المقصورة على تجهيزات فاخرة تشمل ثلاث شاشات أمامية، إلى جانب شاشة سقفية قابلة للطي مخصصة للركاب في الخلف، مع تركيز واضح على الراحة والتقنيات الترفيهية.

وتبدأ أسعار السيارة من نحو 36.7 ألف دولار، فيما تصل الفئة الأعلى إلى حوالي 47 ألف دولار، وهو ما يمنحها أفضلية قوية مقارنة بالمنافسين في فئة السيارات الكهربائية كبيرة الحجم.

ويرى مراقبون أن “جريت تانج ‏” تمثل خطوة جديدة تؤكد طموحات “بي واي دي” للهيمنة على سوق السيارات الكهربائية عالميًا، خاصة مع الجمع بين الأداء القوي، والمدى الطويل، والأسعار التنافسية.