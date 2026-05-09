5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية.. الأولى بأقل سعر

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من العلامات اليابانية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الإصدارات، والتي تختلف من ناحية الأسعار والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.

نيسان صني

زودت نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان بناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 وصولًا إلى 810,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تعتمد السيارة تويوتا كورولا على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنية الدفع الأمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 120 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

 

سوزوكي سويفت

دعمت سوزوكي سويفت بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 81 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 775,000 و800,000 جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر

تستمد ميتسوبيشي اكسابندر قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 104 حصانا، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 13 ثانية، وتبدأ أسعار السيارة من 1,300,000 وصولًا إلى 1,475,000 جنيه.

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,020,000 جنيه.

