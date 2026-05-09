قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
21 قتيلًا في عشرات الغارات الإسرائيلية على جنوب ووسط لبنان
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الذروة ودرجات حرارة تصل إلى 42 مئوية
مياه الجيزة تكثف جهودها لاستكمال إصلاح تسريب الخط أمام محطة مترو أم المصريين.. صور
ضبط قائد توك توك تعدى على شخص بـ عصا خشبية في القاهرة
شاهد مباراة الزمالك واتخاد العاصمة بث مباشر
نهائي الكونفدرالية.. مباراة الزمالك واتحاد العاصمة.. بث مباشر
أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي وماكرون في شوارع الإسكندرية رسالة أمن وأمان
خبير استراتيجي: مصر تتحرك كقوة توازن في الإقليم وتدفع نحو التهدئة والحلول السياسية
مشروع قانون الأسرة الجديد.. 4 حالات للحجر على أموال البالغين| تفاصيل
بعد 6 سنين من وفاته .. المخرج حسام الدين صلاح يروي تفاصيل مؤثرة عن إعادة دفن نجله
بمواصفات سينمائية.. دي جي آي تطلق كاميرا Osmo Pocket 4 Pro المنافس الأقوى لصناع المحتوى
خبير عسكري: المنطقة تعيش “مرحلة اللاسلم واللاحرب” وسط تصعيد متبادل وضغوط تفاوضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق الأداء.. المواصفات الكاملة لسيارة جيب جلاديتور Rubicon X

Jeep جلاديتور Rubicon X
Jeep جلاديتور Rubicon X
صبري طلبه

تُصنف Jeep جلاديتور Rubicon X أنها واحدة من أبرز الطرازات التي تمزج بين خصائص سيارات البيك أب والقدرات المعروفة لفئة SUV المخصصة للطرق الوعرة، مع قدرات الدفع الرباعي الشهيرة، إلى جانب تمتعها بحزمة من التجهيزات.

أبعاد جيب جلاديتور Rubicon X

تعتمد جيب جلاديتور Rubicon X على أبعاد خارجية كبيرة، حيث يبلغ طول السيارة أكثر من 5.5 متر، مع عرض يصل إلى 1.87 متر وارتفاع يبلغ 1.90 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.48 متر، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2272 كيلوجرامًا، وتصل إلى 544 كيلوجرامًا داخل الصندوق الخلفي، مع قدرة سحب تبلغ 1814 كيلوجرامًا.

جيب جلاديتور Rubicon X

محرك جيب جلاديتور Rubicon X

تعتمد السيارة جيب جلاديتور Rubicon X على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 285 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي، وتأتي جلاديتور Rubicon X بخزان وقود سعة 83 لترًا.

جيب جلاديتور Rubicon X

تجهيزات جيب جلاديتور Rubicon X

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات الحديثة التي تركز على الراحة والتقنيات الرقمية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، ما يتيح سهولة الاتصال بالهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

جيب جلاديتور Rubicon X

كما زودت السيارة بشاشة عدادات قياس 7 بوصات لعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب نظام صوتي من Alpine مكون من 12 سماعة، وتشمل التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة.

جيب جلاديتور Rubicon X

وتحصل جيب جلاديتور Rubicon X على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

جيب جلاديتور Rubicon X

كما تضم السيارة حساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، وزودت السيارة أيضًا بتقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، وهي من الأنظمة المهمة في القيادة على التضاريس الصعبة، إلى جانب مثبت سرعة، وعدد 6 وسائد هوائية موزعة للحماية.

jeep جلاديتور Rubicon X Jeep جلاديتور Rubicon X سيارة Jeep جلاديتور Rubicon X السيارة Jeep جلاديتور Rubicon X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

ترشيحاتنا

داليا الأتربي

داليا الأتربي: افتتاح جامعة سنجور يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دورها كمركز إقليمي للتعليم والتدريب

النائب محمود حسين طاهر

محمود حسين طاهر : افتتاح جامعة سنجور يعزز مكانة مصر مركزا إقليميا للتعليم والتعاون الدولي

فايز الفرجاني

حزب الناس : تحرير مئات التوكيلات بالمحافظات.. والفترة المقبلة تشهد انضمام كوادر سياسية وحزبية جديدة

بالصور

طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج
طريقة عمل تورتة الفروت روج

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد