عملاق الأداء.. المواصفات الكاملة لسيارة جيب جلاديتور Rubicon X

تُصنف Jeep جلاديتور Rubicon X أنها واحدة من أبرز الطرازات التي تمزج بين خصائص سيارات البيك أب والقدرات المعروفة لفئة SUV المخصصة للطرق الوعرة، مع قدرات الدفع الرباعي الشهيرة، إلى جانب تمتعها بحزمة من التجهيزات.

أبعاد جيب جلاديتور Rubicon X

تعتمد جيب جلاديتور Rubicon X على أبعاد خارجية كبيرة، حيث يبلغ طول السيارة أكثر من 5.5 متر، مع عرض يصل إلى 1.87 متر وارتفاع يبلغ 1.90 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.48 متر، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2272 كيلوجرامًا، وتصل إلى 544 كيلوجرامًا داخل الصندوق الخلفي، مع قدرة سحب تبلغ 1814 كيلوجرامًا.

محرك جيب جلاديتور Rubicon X

تعتمد السيارة جيب جلاديتور Rubicon X على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 285 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي، وتأتي جلاديتور Rubicon X بخزان وقود سعة 83 لترًا.

تجهيزات جيب جلاديتور Rubicon X

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من التجهيزات الحديثة التي تركز على الراحة والتقنيات الرقمية، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي، ما يتيح سهولة الاتصال بالهواتف الذكية وتشغيل التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

كما زودت السيارة بشاشة عدادات قياس 7 بوصات لعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالقيادة، إلى جانب نظام صوتي من Alpine مكون من 12 سماعة، وتشمل التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد كهربائية، ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في عدد من الأنظمة بسهولة.

وتحصل جيب جلاديتور Rubicon X على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما تضم السيارة حساسات ركن خلفية وكاميرات خارجية، وزودت السيارة أيضًا بتقنية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، وهي من الأنظمة المهمة في القيادة على التضاريس الصعبة، إلى جانب مثبت سرعة، وعدد 6 وسائد هوائية موزعة للحماية.