على طريقة JEEP.. تعديل مميز لسيارة هوندا WR-V | صور

تسعى DAMD اليابانية المتخصصة في مجال تعديلات السيارات، بالمشاركة في معرض طوكيو للسيارات، عبر أحدث سياراتها المعدلة، والتي تستند على النسخة هوندا WR-V.

هوندا WR-V المعدلة

تعديل مميز لسيارة هوندا WR-V على طريقة جيب

اعتمدت DAMD على تغيير ملامح السيارة هوندا WR-V، حيث ظهرت باطلالة خارجية تتشابه مع أيقونة جيب "شيروكي" موديلات التسعينات، ولكن مع بعض التغيرات، وأقرب ما يميزها شكل الشبكات الأمامية التي تتطابق مع JEEP، بالاضافة إلى الواجهة من ناحية المصابيح والصادم الأمامي.

هوندا WR-V المعدلة

وارتكزت سيارة هوندا WR-V المعدلة على جنوط فولاذية مدعومة بإطارات BF GOODRICH المخصصة للطرق الوعرة، حيث تعتمد على نقوش بارزة وغائرة تمنحها أفضلية التعامل مع التضاريس المختلفة، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف.

هوندا WR-V المعدلة

وحصلت السيارة هوندا WR-V على تعديلات داخلية من كسوة قماشية مع تطعيمات جلدية باللون الاسود، ومخارج تكييف خلفية قياسية، بالاضافة إلى شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائية مع تحكم للمرايات الجانبية بنفس التقنية.

هوندا WR-V المعدلة

القدرات الفنية للسيارة هوندا WR-V

تعتمد السيارة هوندا WR-V على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي طراز I-VTEC، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 119 حصانا.