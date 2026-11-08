إنطلاق أعمال القمة العالمية السابعة للإعلام فى بكين

انطلقت أعمال القمة العالمية السابعة للإعلام في بكين بعنوان "الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل" و اعتماد "توافق بكين" لتطوير الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي خلال أعمالها.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم / الأحد / أن القمة التي ساهمت في تنظمها مع حكومة بلدية بكين، جذبت ما يقرب من 500 ممثل من ما يقرب من 330 منفذا إعلاميا رئيسيا ومراكز بحثية وهيئات حكومية من 112 دولة ومنطقة، فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وخلال القمة، ناقش المشاركون دور وسائل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، وكيف ينبغي لصناعة الإعلام الاستجابة للتحديات التي يفرضها.. ودعوا إلى تعاون أوثق لتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة، ومساعدة المؤسسات الإعلامية في أنحاء العالم على التطور معا، كما حثوا على اتخاذ خطوات ملموسة للتمسك بأخلاقيات العمل الصحفي، وضمان مصداقية المحتوى الإخباري مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبها ،دعا فو هوا رئيس وكالة أنباء شينخوا، في كلمته خلال حفل الافتتاح، العاملين في مجال الإعلام إلى تقاسم التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، وتبادل الخبرات في استخدامها، وتضييق الفجوات في البحث والتطوير والفهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال أعمال القمة جرى اعتماد "توافق بكين" الصادر عن القمة العالمية السابعة للإعلام، والذي يدعو إلى بذل جهود مشتركة لدفع عملية التحول والتطوير في صناعة الإعلام العالمية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وإدراكا للدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام، يلتزم "توافق بكين" بدفع التطبيق الشامل والمسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام، بحيث تستفيد المؤسسات الإعلامية في جميع مراحل التطور وفي جميع الدول من التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال القمة، شدد فابريس فرايز رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس، على ضرورة تحقيق تنمية شاملة للذكاء الاصطناعي. وقال إن "فوائد هذه الثورة التكنولوجية ينبغي أن تمتد لتشمل ما هو أبعد بكثير من مجرد عدد قليل من الشركات أو الدول".

ودعا فرايز المؤسسات الإعلامية والحكومات والشركات والجامعات إلى العمل معا لضمان إسهام الذكاء الاصطناعي في بناء نظام إيكولوجي عالمي للمعلومات يكون أكثر صحة وتنوعا. وأكد على وجه الخصوص ضرورة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات البيانات التي تُظهر تنوع المجتمعات البشرية ووجهات نظرها.

كما أطلقت القمة اليوم "المبادرة الإعلامية العالمية للتطوير المشترك لمعايير تطبيق الذكاء الاصطناعي"وتجمع المبادرة التي أطلقتها وكالة أنباء شينخوا، منافذ إعلامية رئيسية ومؤسسات مهنية أخرى لضمان مصداقية المعلومات، وحماية أمن البيانات، والتمسك بأخلاقيات الإعلام، بما يحافظ على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وتضم الجهات الـ22 الأولى المشاركة في المبادرة أيضا وكالة أنباء "تاس" الروسية، ووكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، ومجموعة "إندبندنت ميديا"في جنوب إفريقيا، وصحيفة الشعب اليومية الصينية ومجموعة الصين للإعلام.

وفي إطار المبادرة، يعتزم المشاركون العمل معا لمدة عامين تقريبا لتطوير مجموعة من المعايير التي تتناول الاستخدامات المختلفة للذكاء الاصطناعي في الإعلام، على أن يتم اعتمادها من جانب المنافذ الإعلامية. وتدعو المبادرة أيضا إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدوره ،قال محمد اليامي المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، إن شعار قمة هذا العام "الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل" يدعو المؤسسات الإعلامية إلى البناء على الالتزامات المشتركة من خلال طرح مبادرات عملية وإقامة شراكات.

واقترح وضع إطار دولي للصحافة المسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي يرتكز على الشفافية والموثوقية والتحقق من المعلومات، مؤكدا أن ينبغي للمؤسسات الإعلامية ضمان أن يخدم التغير التكنولوجي الناس، وأن تضطلع وسائل الإعلام دائما بدورها باعتبارها جسرا للتفاهم المتبادل ومنصة لإيصال الحقيقة.