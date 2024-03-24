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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أصغر سيارة جيب موديل 2017 «أوتوماتيك».. أرخص سعر للمستعمل

جيب رينيجيد
جيب رينيجيد

تصدرت النسخة جيب رينيجيد قائمة أصغر السيارات التي تحمل علامة JEEP التجارية حول العالم، حيث تأتي بتصميم خارجي صغير الحجم مع انتمائها للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى عدد من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

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وظهرت إحدى سيارات جيب رينيجيد للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 90 ألف كيلومتر، وما زالت تحتفظ بمفهوم الفبريكا داخليًا، عدا بعض التحديثات الخارجية البسيطة، بالاضافة إلى إتمام جميع الصيانات الدورية الخاصة بها، مع انتمائها إلى موديلات 2017.

جيب رينيجيد 

وتأتي السيارة رينيجيد موديل 2017 صاحبة هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها فرش جلد داخلي يتضمن المقاعد والأرضية، اضاءة تعمل بتقنية LED، مرايات جانبية كهربائية ضم، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف.

جيب رينيجيد 

وتضم السيارة جيب رينيجيد نظام صوتي ترفيهي، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف مدعوم بكاميرا وشاشة داخلية، مع وجود مثبت سرعة، إنذار مانع للسرقة، ريموت تحكم وقفل مركزي، جنوط رياضية.

جيب رينيجيد 

وزودت السيارة رينيجيد بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، وخاصية دعم الفرامل ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، ومكان لتثبيت مقاعد الأطفال.

جيب رينيجيد 

تعتمد جيب رينيجيد موديل 2017 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

سعر السيارة جيب رينيجيد موديل 2017

تباع السيارة جيب رينيجيد موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 980 ألف جنيه.

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