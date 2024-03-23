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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأسعار نزلت .. سيارة أوتوماتيك 2022 «أعلى فئة» بأقل سعر

شيفروليه اوبترا 2022
شيفروليه اوبترا 2022

شهدت أسعار السيارات المستعملة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، متأثرة ببعض الانخفاضات السعرية الرسمية لعدد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، إلى جانب اختفاء ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبير، والتي كانت تعني زيادة "غير رسمية" يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

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وتعتبر السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من ابرز الخيارات المطروحة داخل سوق المستعمل، حيث تنتمي إلى فئة السيدان، مع انتمائها للفئة الاقتصادية،  وظهرت احدى هذه النسخة للبيع على الانترنت، بحالة الفبريكا وضمن موديلات 2022 فئة LUXURY الأعلى تجهيزًا.

شيفروليه اوبترا 2022 

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا 2022 باقة من التجهيزات منها، عجلة قيادة بنظام تحكم صوتي، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي و4 مكبرات، جنوط، فتحة سقف كهربائية، ريموت تحكم، زجاج خلفي مظلل بالإضافة إلى 4 نوافذ كهربائية، انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.

شيفروليه اوبترا 2022 

وتحتوي شيفروليه أوبترا 2022 على 2 وسائد هوائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، مكيف هواء.

شيفروليه اوبترا 2022 

وتعتمد السيارة أوبترا 2022 فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة.

شيفروليه اوبترا 2022 

سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2022 

ظهرت السيارة أوبترا 2022 ، للبيع على الإنترنت عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة بسعر 620 ألف جنيه.

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