أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر.. أسعار

يقدم الصانع الصيني عدد كبير من السيارات داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي بين السيدان والكروس اوفر، وفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا في مصر

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

واستطاعت السيارة ام جي RX5 PLUS أن تتصدر قائمة السيارات الرياضية خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري 2024، بعد أن باعت نحو 574 سيارة، وتأتي تلك النسخة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان و275 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، وبسعر رسمي يتراوح بين 1,700,000 جنيه و 1,760,000 جنيه.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

وحصلت شيري تيجو 7 على المرتبة الثانية بعدد 512 سيارة، وتأتي هذه السيارة بأسعار رسمية تتراوح بين 1,125,000 جنيه للفئة الاولى و 1,185,000 جنيه للفئة الثانية، مع قدرات فنية تتضمن 1500 سي سي، بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك مع تقنية الدفع الامامي.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

وجاءت السيارة ام جي ZS في المركز الثالث بعدد مبيعات وصل لـ 442 سيارة، وتعتمد فنيًا على محرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 4 غيار، وزمن تسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بأسعار رسمية تتراوح بين 1,150,000 جنيه و 1,200,000 جنيه.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

وفي المركز الرابع جاءت النسخة تيجو 8 بعدد 396 سيارة، وتقدم هذه النسخة بقدرات فنية تعتمد على محرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وبأسعار رسمية تبدأ من 1,335,000 جنيه إلى 1,460,000 جنيه، مع تقديمها عبر فئة الـ 5 مقاعد والـ 7 مقاعد.

أكثر السيارات الصينية مبيعًا

وحصلت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 على المركز الخامس بعدد 393 سيارة، وتعتبر هذه النسخة من ارخص اصدارات العلامة التجارية الصينية، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 999,900 جنيه، وبقدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان و140 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.