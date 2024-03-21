أسعارها نزلت 200 ألف جنيه.. ما هذه السيارة؟

تراجعت أسعار السيارة جاك J7 موديل 2024 للمرة الأولى منذ طرحها بالسوق المصري، حيث شهدت انخفاضا رسميا يتراوح بين 180 ألفا وحتى 200 ألف جنيه، وذلك باختلاف الفئات المقدمة محليًا، لتبدأ من 1.119.900 بدلاً من 1.299.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار جاك J7 موديل 2024 في السوق المصري بعد انخفاض أسعارها رسميا، بالإضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

تنتمي السيارة جاك J7 موديل 2024 إلى عائلة السيدان، وتأتي السيارة مصابيح أمامية حادة الشكل مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بشكل طولي، مع باقة من التجهيزات منها مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط رياضية، مع مفهوم رباعي الابواب إلى جانب سعة تخزين خلفية.

جاك J7 موديل 2024

وتضم السيارة جاك J7 موديل 2024 حساسات ركن أمامية وخلفية، شاشة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو، مكيف هواء مع فتحات خلفية، فرامل يد الكترونية، فتحة سقف، مقاعد كهربائية التحكم، كاميرات للمتابعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

جاك J7 موديل 2024

ويمكن للسيارة جاك J7 موديل 2024 التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.5 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

جاك J7 موديل 2024

سعر السيارة جاك J7 موديل 2024 في مصر

تراجعت الاسعار الرسمية للفئة الأولى من السيارة جاك J7 موديل 2024 بقيمة بلغت 180 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى مليون و119 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و299 ألف و900 جنيه.

وشهدت الفئة الثانية انخفاض رسمي قدر بـ 200 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى مليون و169 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و369 ألف و900.