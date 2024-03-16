أرخص سيارة رياضية تقدمها "جاك" بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تقدم شركة جاك الصينية، عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات داخل السوق المصري، ومنها السيارة JS3 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتعد هذه النسخة هي ثاني أرخص سيارة بين إصدارات العلامة التجارية المطروحة في مصر، وذلك بعد النسخة S2 والتي يبلغ سعرها مليون و19 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لثاني أرخص سيارة تقدمها جاك في مصر، مع عرض ابرز المواصفات الفنية والتجهيزات.

جاك JS3 موديل 2024

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي.

قوة 115 حصان.

عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر/100 كم.

زر تشغيل/ إيقاف المحرك.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

جاك JS3 موديل 2024

نظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

وسائد هوائية للحماية.

مرايات جانبية كهربائية.

إضاءة LED.

عجلة القيادة متعددة المهام.

شاشة تعمل باللمس.

نظام صوتي يصل لـ6 مكبرات.

زجاج كهربائي أوتوماتيكي.

بلوتوث.

مكيف هواء.

جاك JS3 موديل 2024

سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم جاك JS3 عبر فئة واحدة TOP LINE ضمن موديلات 2024 وبسعر رسمي يبلغ مليون و104 آلاف و900 جنيه.