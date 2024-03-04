السعر الرسمي لأرخص سيارة رياضية تقدمها جاك .. صور

تقدم جاك الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق المصري، بين السيدان والكروس أوفر، والسيارات الرياضية من فئة الـ SUV، وتعتبر السيارة S2 موديل 2024 هي النسخة الأرخص سعرًا بين جميع طرازات الشركة الصينية المطروحة بالسوق المصري وسط موديلات 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة جاك S2 موديل 2024 في السوق المصري، ويعرض أبرز تجهيزاتها الفنية.

تأتي السيارة جاك S2 موديل 2024 من خلال فئة واحدة وهي SMART، والتي تضم مثبت سرعة، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم أيضا.

جاك S2 موديل 2024

وتضم السيارة جاك S2 موديل 2024 بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تعمل باللمس مع عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، ووجود فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل وبرنامج الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للحماية.

جاك S2 موديل 2024

وتأتي السيارة جاك S2 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك CVT، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، حيث يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 113 حصان والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كم/ساعة، مع زمن تسارع 12.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

جاك S2 موديل 2024

سعر السيارة جاك S2 موديل 2024

تعتبر السيارة جاك S2 موديل 2024 هي أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة، وبسعر رسمي يبلغ (مليون و19.900 جنيه).