ثاني أرخص سيارات جاك في مصر.. كم يبلغ سعرها الجديد

تعتبر السيارة جاك JS3 موديل 2024، هي ثاني ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية جاك في السوق المصري، بعد النسحة JS2، وتنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع المواصفات الفنية للسيارة جاك JS3 موديل 2024، واحدث أسعارها الرسمية في السوق المصري بعد زيادات فبراير

جاك JS3 موديل 2024

تحتوي السيارة جاك JS3 موديل 2024 على عدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الركن، قفل مركزي للابواب، انذار مانع للسرقة، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي.

جاك JS3 موديل 2024

وتضم السيارة جاك JS3 موديل 2024 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، مثبت سرعة، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، جنوط رياضية، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك 4 سلندر، 1600 CC، يضخ 118 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

جاك JS3 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة جاك JS3 موديل 2024 في مصر بعد زيادات فبراير

وشهدت السيارة جاك JS3 موديل 2024، زيادة سعرية رسمية خلال الساعات الماضية، بلغت 25 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي في مصر إلى مليون و104 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و79 ألف و900 جنيه.