جاك JS2 موديل 2024 .. الأرخص سعرًا في مصر

ارتفعت أسعار السيارة JS2 موديل 2024، والتي تعد هي أرخص سيارات علامة جاك الصينية المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة رسمية بلغت 45 ألف جنيه، شملت الفئة المحيدة المقدمة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة وابرز مواصفات السيارة جاك JS2 موديل 2024

جاك JS2 موديل 2024

جاك JS2 موديل 2024

تعمل جاك JS2 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي، عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لمل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

جاك JS2 موديل 2024

وتضم السيارة جاك JS2 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، جنوط رياضية، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

جاك JS2 موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك JS2 موديل 2024 بعد زيادات فبراير

شهدت السيارة جاك JS2 موديل 2024 زيادة سعرية بلغت 45 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و19 ألف و900 جنيه بدلاً من 974.900 ألف جنيه.