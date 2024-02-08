السعر الرسمي لـ أرخص سيارة "زيرو" في مصر

تتنوع السيارات المقدمة في مصر، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى اختلاف عنصر التصميم بين الهاتشباك، والكروس اوفر وسيارات الـ SUV الرياضية، وأيضا فئة السيدان.

وتعتبر السيارة BYD F3 موديل 2024، أرخص سيارة تنتمي إلى فئة السيدان يقدمها الصانع الصيني بالسوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات الأولى مانيوال والثانية أوتوماتيك، مع أسعار رسمية تبدأ من 600 ألف جنيه.

BYD F3 موديل 2024

تضم السيارة BYD F3 موديل 2024 جنوط رياضية، ومرايا جانبية كهربائية، مصابيح ضباب، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، وقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة و145 نيوتن متر من عزم الدوران.

BYD F3 موديل 2024

كما تعمل السيارة بناقل سرعات يدوي 5 غيارات مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

BYD F3 موديل 2024

وتحتوي السيارة BYD F3 موديل 2024 على وسائد هوائية بعدد 2 بالناحية الأمامية للحماية، ومكيف هواء، وعجلة قيادو باور، بالاضافة إلى قفل مركزي، انذار، ريموت تحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، زجاج خلفي مظلل.

BYD F3 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BYD F3 موديل 2024

أول فئة مانيوال 2024 بسعر 600 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 680 ألف جنيه.