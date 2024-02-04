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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

شهدت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث ارتفعت اسعار السيارة تيجو 3 بقيمة إجمالية قدرها 145 ألف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادة الضخمة، تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

شيري تيجو 3 موديل 2024

مواصفات السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 جنوط رياضية 17 بوصة، واضاءة نهارية LED، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية بإشارات ضوئية، مع حساسات ركن، كاميرا خلفية، زجاج كهربائي بعدد 4، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، ناقل سرعات أوتوماتيك، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2024

وتعمل شيري تيجو 3 موديل 2024 عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، حيث تستخدم محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية 125 حصان و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

شيري تيجو 3 موديل 2024

تعرف على السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدزيادات فبراير الجديدة 

 

شهدت الفئة الوحيدة المطروحة في مصر من النسخة شيري تيجو 3 موديل 2024 ، زيادة إجمالية قدرها 145 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 955 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه. 

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