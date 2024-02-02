شيري تيجو العائلية 2024 .. اعرف سعرها الجديد

شهدت قائمة سيارات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة تراوحت بين 85 ألف و150 ألف جنيه، شملت النسخة تيجو 8 موديل 2024، والتي تنتمي للفئة العائلية حيث تبدأ اسعار الفئة ذات الـ 5 مقاعد من مليون و335 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار فئة الـ 7 مقاعد من مليون و385 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في السوق المصري، وابرز المواصفات الفنية.

شيري تيجو 8 موديل 2024

زودت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بمحرك تيربو 1500 CC،4 سلندر، بقوة إجمالية 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك"، طراز DSG، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 8 موديل 2024

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، قفل مركزي، بصمة، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقود حركة "مالتي فانكشن"، زر تشغيل وايقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، فرامل ABS وEBD.

شيري تيجو 8 موديل 2024

أحدث الأسعار الرسمية لسيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 في مصر

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024 فئة الـ 5 مقاعد

الفئة الأولى بسعر مليون و335 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و410 ألف جنيه.

أسعار شيري تيجو8 موديل 2024 فئة الـ 7مقاعد

الفئة الأولى بسعر مليون و385 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و460 ألف جنيه.