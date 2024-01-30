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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تيجو 7 برو 2024 للبيع بحالة الزيرو .. بهذا السعر

شيري تيجو 7 برو
شيري تيجو 7 برو 2024

تقدم شركة شيري الصينية عددًا كبيرًا من السيارات الرياضية، ومنها النسخة تيجو 7 برو، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت، بحالة الزيرو، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال.

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ولم تقطع السيارة شيري تيجو 7 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، أي عدد من الكيلومترات، بالإضافة إلى مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب إنتمائها للفئة LUXURY عالية التجهيزات، والتي تضم باقة من التقنيات.

 شيري تيجو 7 برو 2024

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو 2024 بمقدمة حادة الشكل مع اضاءة LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنوط رياضية، مع فتحة سقف بانوراما زجاجية، مرايات جانبية كهربائية التحكم، حساسات ركن خلفية، كاميرا.

 شيري تيجو 7 برو 2024

وتحتوي السيارة شيري تيجو 7 برو 2024 على زجاج كهربائي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 8 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن"، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مثبت سرعة.

 شيري تيجو 7 برو 2024

وزودت السيارة شيري تيجو 7 برو 2024 بحزمة من التجهيزات منها، وسائد هوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع مانع الانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الالكتروني، ومساعدة خوض المرتفعات والمنحدرات، نظام إيموبليزر للحماية من السرقات.

 شيري تيجو 7 برو 2024

وتعتمد شيري تيجو 7 برو 2024 على محرك تيربو 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 "سلندر"، بقوة إجمالية قدرها 154 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 شيري تيجو 7 برو 2024

سعر السيارة شيري تيجو 7 برو 2024 بحالة الزيرو 

 

تباع السيارة شيري تيجو 7 برو 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الإنترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ مليون و500 ألف جنيه.

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