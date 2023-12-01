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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب شيري تيجو 7 أعلى فئة .. عداد 3000 كيلو

صدى البلد

تعتبر السيارة شيري تيجو 7، واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي يقدمها الصنع الصيني في مصر، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، نسبة إلى تصميمها الرياضي، ومساحتها الرحبة مع ارتفاعها المناسب، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

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وظهرت السيارة شيري تيجو 7 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر، مع انتمائها لموديل 2023، ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات.

شيري تيجو 7

وتضم السيارة شيري تيجو 7 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، فتحة سقف بانوراما، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة مالتي فانكشن، مكيف هواء، باور، نوافذ كهربائية التحكم للناحية الأمامية والخلفية.

شيري تيجو 7

وتحتوي شيري تيجو 7 على كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي سنتر لوك، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع نظام متابعة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة، وبرنامج التوزان الالكتروني ESP، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

شيري تيجو 7

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7

 

  • محرك 1500 سي سي تيربو.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 145 حصان.
  • عزم دوران 210 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أتوماتيك.
  • 6 سرعات.
  • طراز DSG.
  • سرعة قصوى 180 كم/س.

 

سعر السيارة شيري تيجو 7 "كسر زيرو" موديل 2023 

 

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 عبر الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بقيمة سعرية قدرها 900 الف جنيه.

شيري تيجو شيرى تيجو 7 سيارة شيري تيجو 7 سعر السيارة شيري تيجو 7 كسر زيرو موديل 2023

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