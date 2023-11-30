نيسان صني كسر زيرو الفئة الثالثة .. بأفضل سعر في مصر

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2023، للبيع على الإنترنت بحالة كسر الزيرو، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 6.200 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل والخارج.

وتنتمي السيارة نيسان صني موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، إلى طرازات الفئة الثالثة، والتي تضم مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وسبويلر خلفي، وجنط رياضي، بالاضافة إلى وجود زجاج خلفي مظلل.

نيسان صني موديل 2023

وتضم السيارة نيسان صني 2023 باقة من التجهيزات ومنها، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، حساسات ركن، قفل مركزي للابواب، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، 4 مكبرات صوت، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية بالناحية الامامية.

نيسان صني موديل 2023

وتعمل السيارة نيسان صني 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات، مع قوة اجمالية للمحرك قدرها 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان صني موديل 2023

وتستهلك السيارة نيسان صني 2023 نسبة من الووقد قدرها 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تقدم بأبعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول، و1659 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، و157 مم لارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص"، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 490 لتر.

نيسان صني موديل 2023

سعر السيارة نيسان صني موديل 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة نيسان صني 2023 تحت حالة كسر الزيرو بسعر 680 الف جنيه، وذلك بعد أن ظهرت للبيع عبر الإنترنت.