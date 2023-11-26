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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان سنترا أعلى فئة "كسر زيرو" بأفضل سعر

نيسان سنترا 2022
نيسان سنترا 2022

ظهرت السيارة نيسان سنترا موديل 2022، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 1600 كيلومتر فقط، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو".

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وتأتي السيارة نيسان سنترا 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، عدا بعض اللمسات المعالجة نتيجة إزالة بعض الخدوش خارجيًا، بينما ترتكز على جنوط رياضية، ومقدمة ذات مصابيح حادة قياسية.

نيسان سنترا 2022 

وتضم السيارة نيسان سنترا 2022 مرايات جانبية كهربائية، مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، ومساحة خلفية للتخزين، مع مقصورة داخلية رحبة، تضم نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

نيسان سنترا 2022 

وتأتي السيارة نيسان سنترا 2022 بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مع سنتر لوك، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع وسائد هوائية ثنائية أمامية للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، كاميرا، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

نيسان سنترا 2022 

وتعتمد السيارة نيسان سنترا 2022 على قدرات فنية تتضمن، محرك 1600 سي سي، بقوة اجمالية 118 حصان، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وزمن يقدر بـ 10.9 ثانية وصولًا إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

نيسان سنترا 2022 

سعر السيارة نيسان سنترا 2022 بحالة كسر الزيرو 

تباع السيارة نيسان سنترا 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ، بحالة كسر الزيرو بعد أن ظهرت على احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ 800 الف جنيه.

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