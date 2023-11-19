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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري نيسان سنترا "الشكل الجديد" كسر زيرو .. بهذا السعر

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2022

تعتبر السيارة نيسان سنترا واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل السوق المصري، وظهرت هذه النسخة للبيع عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا الأمر، حيث قطعت هذه السيارة مسافة قصيرة، إلى جانب تمتعها بإطلالة الشكل الجديد، وحالة الفبريقا من الداخل والخارج.

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اشتري نيسان صني 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

وتنتمي السيارة نيسان سنترا إلى موديلات 2022، ضمن طرازات الفئة الأعلى تجهيزًا، وتضم السيارة باقة من التجهيزات منها عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، فرش من الجلد، مرايا كهربائية، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام صوتي ترفيهي.

نيسان سنترا موديل 2022

وتحتوي نيسان سنترا والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على إنذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، بالاضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية.

نيسان سنترا موديل 2022

وقدمت السيارة نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 118 حصانا، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بتقنية الدفع الامامي، سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومترا في الساعة، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

نيسان سنترا موديل 2022

سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2022 "كسر زيرو" 

تقدم السيارة نيسان سنترا موديل 2022 عبر الإنترنت تحت حالة كسر الزيرو، بقيمة سعرية قدرها 765 ألف جنيه.

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