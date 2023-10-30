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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري نيسان صني 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر

نيسان صني 2024
نيسان صني 2024

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024، للبيع عبر الانترنت تحت حالة "كسر الزيرو"، وذلك بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 4.500 كيلومتر، بالاضافة إلى احتفاظها بمفهوم الفبريكا سواء كان داخليًا أو خارجيًا، مع رخصة مرورية لمدة 3 سنوات.

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وتأتي السيارة نيسان صني 2024 من عائلة الفئة الثانية أوتوماتيك PLUS، والتي تضم سبويلر خلفي، وجنوط رياضية، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتم تجهيزها بكاميرا خلفية، مدعومة بشاشة داخلية تعمل باللمس.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي للابواب، امكانية فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل، مسند يد خلفي قابل للطي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، ومدخل AUX.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 وسائد هوائية للحماية بعدد 2، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام ايموبليرز المانع للسرقة، وانذار، وزجاج خلفي ملون، وفرش قماشي بلون فاتح.

نيسان صني 2024

القدرات الفنية للسيارة نيسان صني 2024 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيكي 4 نقلات.
  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 108 حصان و134 نيوتن متر.
  • سرعة قصوى 180 كم/س.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر/100 كيلومتر.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في مدة 12.5 ثانية.
نيسان صني 2024

اشتري نيسان صني 2024 "كسر زيرو" بهذا السعر 

 

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو" بقيمة سعرية قدرها 680 الف جنيه.

نيسان صني نيسان صني تقنية الفار كسر الزيرو نيسان صني 2024

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