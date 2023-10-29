50 ألف جنيه أوفر برايس على أرخص سيارة زيرو في مصر

وصلت أسعار الأوفر برايس للنسخة سوزوكي اسبريسو والتي تعد أرخص سيارة زيرو في مصر إلى 50 ألف جنيه، ويعني هذا المفهوم فرض قيمة إضافية غير رسمية، من قبل بعض التجار والموزعين في مقابل التسليم الفوري.

سوزوكي اسبريسو

سعر سوزوكي اسبريسو

وتعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو من أشهر السيارات الاقتصادية التي تظهر على الساحة حاليًا، حيث تقدم بقيمة سعرية رسمية قدرها 364.900 جنيه، وذلك لموديلات 2022، ولكن مع قيمة الأوفر برايس قد يصل السعر إلى 410 آلاف جنيه.

سوزوكي اسبريسو

مواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو

زودت السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك 1000 CC، قادر على أن ينتج 67 حصانا من القوة الإجمالية، و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي اسبريسو

وتستهلك السيارة سوزوكي اسبريسو نسبة من الوقود قدرها 4.6 لتر، عند خوضها لمسافات اجمالية تقدر بـ 100 كيلومتر، بالاضافة إلى إمكانية الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي اسبريسو

وتضم سوزوكي اسبريسو زجاجا أماميا كهربائيا، ونظاما صوتيا ترفيهيا، وعدادا رقميا يتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء، ومقصورة داخلية تتسع لـ 4 أو 5 افراد، بالاضافة إلى وجود 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق.

سوزوكي اسبريسو

أبعاد السيارة سوزوكي اسبريسو