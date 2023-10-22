أرخص سيارة أوتوماتيك مستعملة في مصر

استطاعت العلامة التجارية اليابانية ديهاتسو، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، لما قدمته من إصدارات متنوعة، مثل النسخة الرياضية الشهيرة تريوس، والنسخة شاريد، وميرا صاحبة الحجم الصغير، بالاضافة إلى أصغر سيارة بين هذه الطرازات وهي "كانشيل".

ديهاتسو كانشيل موديل 2001

وتنتمي السيارة ديهاتسو كانشيل إلى فئة الهاتشباك، والتي تتميز بحجمها الصغير، والذي يعطيها الأفضلية بين محبي هذه النوعية من السيارات، وخاصة للباحثين عن فرصة شراء سيارة مزودة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ديهاتسو كانشيل موديل 2001

تقدم السيارة ديهاتسو كانشيل بتقنية يابانية، مع محرك اقتصادي، حيث ظهرت هذه السيارة للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال إلكترونيا، وهي تحمل موديل 2001، بعد ان خاضت مسافة إجمالية قدرها 200 ألف كليومتر.

ديهاتسو كانشيل موديل 2001

وتأتي السيارة ديهاتسو كانشيل والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطلاء خارجي باللون الفضي، ورخصة سارية لمدة 3 سنوات، مع بطارية جديدة، وإطارات جديدة أيضا، بحسب البيانات الخاصة بها، إلى جانب وجود وحدة رفع للزجاج، وسنتر لوك وإنذار، مع نظام صوتي ترفيهي.

ديهاتسو كانشيل موديل 2001

وتضم السيارة ديهاتسو كانشيل واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، ومفهوم رباعي الابواب مع مساحة تخزين خلفية، وإشارات ضوئية على جانبي الرفارف، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مع تصميم خارجي صغير الحجم.

سعر ديهاتسو كانشيل موديل 2001

تباع السيارة ديهاتسو كانشيل موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 140 ألف جنيه قابلة للتفاوض.