بـ 175 ألف جنيه.. اشتر ديهاتسو تريوس أوتوماتيك

استطاعت شركة ديهاتسو اليابانية أن تقدم الكثير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، اشهرها النسخة تريوس باختلاف الأجيال المطروحة، حيث تنتمي عائلة تريوس إلى إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ديهاتسو تريوس 1999

وظهرت إحدى سيارات ديهاتسو تريوس للبيع على الانترنت، وهي تحمل موديل 1999، بالإضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وهو اكثر ما يميز هذه النسخة، بالإضافة إلى حالتها الخارجية الجيدة، والتي تمتعت باللون البترولي، ومحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

ديهاتسو تريوس 1999

وتشير البيانات الخاصة بهذه النسخة بأنها قطعت مسافة إجمالية قدرها 180 الف كيلومتر فقط، مع التأكيد على عمل كافة الصيانات الدورية، بالإضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، واجراء الكثير من التحديثات الفنية التي تعزز من كفاءتها.

ديهاتسو تريوس 1999

وظهرت السيارة من الداخل وهي تحتوي على فرش من القماش، بحالة متوسطة، مع وجود نظام ترفيهي ومكبرات صوتية، وفتحات لمكيف الهواء، وزجاج كهربائي التحكم، وجنوط معدنية قياسية وغير معدلة، واطارات في حالة متوسطة.

ديهاتسو تريوس 1999

وتأتي السيارة ديهاتسو تريوس 1999 بمصابيح حادة المظهر، مع إشارات أمامية للانتقال، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، بالإضافة إلى وجود اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات متصلة الناحية الجانبية والصادم الامامي والخلفي، ومكان مخصص للعجلة البديلة وسبويلر رياضي، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

ديهاتسو تريوس 1999

سعر السيارة ديهاتسو تريوس 1999

تباع السيارة ديهاتسو تريوس موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 175 الف جنيه، وننصح دومًا باتباع عمليات الفحص الجيد قبل الشراء، لضمان الحالة الفنية للسيارة.