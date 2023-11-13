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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب نيسان سنترا "كسر زيرو" موديل 2024 .. بهذا السعر

نيسان سنترا
نيسان سنترا

تعتبر السيارة نيسان سنترا واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية بالشارع المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن خاضت مسافة لم تتخط حاجر الـ 5000 كيلومتر.

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نيسان سنترا

وتباع السيارة عبر طرازات الفئة عالية التجهيزات، مع رخصة تنتهي في 2026، وتحتوي السيارة على "بصمة" فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مثبت سرعة، وحدة رفع زجاج كهربائي، مرايات كهربائية، فرش جلد، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيق اندرويد اوتو وابل كار بلاي، مكيف هواء، كاميرا خلفية، جنوط رياضية.

نيسان سنترا

وتضم السيارة قفل مركزي للأبواب، و انذار مانع للسرقة، ووسائد هوائية ثنائية للمقاعد الامامية، زجاج خلفي ملون، فرامل ABS مانعة للاغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نيسان سنترا

وزودت السيارة نيسان سنترا 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 118 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وإمكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 10.9 ثانية وصولاً من النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

نيسان سنترا

سعر السيارة نيسان سنترا موديل 2024 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة "كسر زيرو"، وبسعر يبلغ 960 ألف جنيه.

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