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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب MG RX5 PLUS 2023 خليجي كسر زيرو.. بهذا السعر

السيارة MG RX5 PLUS
السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

ظهرت السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023، للبيع عبر الانترنت تحت مسمى كسر الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة، بعد أن قطعت هذه السيارة مسافة إجمالية قدرها 6500 كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

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وتعتمد السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى طرحها ضمن فئات وارد الخليج، وترخيصها لمدة 3 سنوات، وتضم السيارة فتحة سقف كهربائية، وشاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

ويمكن دخول السيارة MG RX5 PLUS بدون استخدام مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، ووجود مكيف هواء تاتش، وحساسات ركن خلفية وكاميرا، ومثبت سرعة، ومقاعد ذات تحكم كهربائي للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للحماية.

السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

وتضم السيارة MG RX5 PLUS 2023 نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ونظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومرايات جانبية ضم، وريموت تحكم، واضاءة LED.

السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

زودت السيارة MG RX5 PLUS 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مع سعة قدرها 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

سعر السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023 "كسر زيرو" 

 

تقدم السيارة MG RX5 PLUS 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت مسمى كسر الزيرو عبر الانترنت، وبسعر يبلغ مليون و350 الف جنيه.

MG RX5 Plus تقنية الفيديو سعر السيارة MG RX5 PLUS كسر زيرو MG RX5 Plus موديل 2023 سعر السيارة MG RX5 PLUS موديل 2023

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