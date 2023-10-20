سعر أرخص سيارة MG في مصر موديل 2023 .. صور

تقدم MG الصينية الكثير من الطرازات داخل السوق المصري، ومازالت السيارة ام جي 5، هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية في مصر، بين موديلات 2023، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبقيمة سعرية رسمية تبدأ من 689 الف و990 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة ام جي 5 موديل 2023، واسعارها الرسمية في مصر.

ام جي 5 موديل 2023

مواصفات السيارة MG 5 موديل 2023

محرك 1500 سي سي.

4 سلندر.

120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

12.5 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.

زجاج أمامي وخلفي كهربائي.

قفل مركزي للابواب.

ريموت تحكم.

مكيف هواء.

فرامل ABS.

فرامل EBD.

وسائد هوائية للحماية.

مرايات جانبية كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي.

ام جي 5 موديل 2023

تجهيزات السيارة MG 5 موديل 2023

فتحة سقف كهربائية.

مقود حركة متعدد الوظائف.

شاشة ملونة تعمل بالمس.

فرامل يد كهربائية التحكم.

مقاعد من الجلد بخاصية التحكم الالكتروني للسائق.

كاميرا 360 درجة.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

اضاءة LED.

ام جي 5 موديل 2023

الأسعار الرسمية لـ MG 5 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى أوتوماتيك STANDARD MG 5 موديل 2023 بسعر 689.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك COMFORT MG 5 موديل 2023 بسعر 729.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك LUXURY MG 5 موديل 2023 بسعر 759.990 جنيه.