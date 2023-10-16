أرخص سيارة "زيرو" من هافال .. اعرف سعرها الآن

تعد النسخة هافال جوليان، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تطرحها محليًا عبر 4 فئات، مع تصميم رياضي ينتمي إلى عائلية الـ SUV، وبسعر رسمي يبدأ من 775 الف جنيه، وذلك لموديلات 2022.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار ومواصفات ارخص سيارة تقدمها هافال في مصر "جوليان" 2022

هافال جوليان

القدرات الفنية لسيارة هافال جوليان

- محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

- سعة 1500 سي سي.

- قوة 150 حصان.

- 220 نيوتن متر من عزم الدوران.

- ناقل حركة أوتوماتيك.

- 7 سرعات.

- دفع أمامي.

هافال جوليان

تجهيزات السيارة هافال جوليان

تحتوي السيارة على باقة من التجهيزات ومنها تقنيات الحماية، والتي تتضمن عدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام ESP الثبات الالكتروني، مع تقنية المساعدة على صعود المرتفعات وخوض المنحدرات.

هافال جوليان

وتضم السيارة تقنيات اعلى تجهيزًا منها، كشف النقاط العمياء، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة، نظام تحديد الحارة المرورية، خاصية التوقف التلقائي في حالات الخطر، ومثبت للسرعة، وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS.

هافال جوليان

وتتمتع السيارة هافال جوليان بنظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائد المتعددة، مقود حركة "مالتي فانكشن"، مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي التحكم، سنتر لوك، مقاعد من الجلد، جنوط رياضية تصل إلى 180 بوصة.

اسعار هافال جوليان موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الاولى Standard بسعر 775 الف جنيه.

الفئة الثانية Deluxe بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثالثة Deluxe SR بسعر 875 الف جنيه.

الفئة الرابعة High Deluxe بسعر 905 الف جنيه.