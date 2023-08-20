هافال H5 الـ SUV الرياضية بـ 635 ألف جنيه| صور

أعلنت شركة هافال الصينية عن سياراتها الجديدة هافال H5 ، وتنتمي هافال H5 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مجهزة للسير علي الطرق الغير مؤهلة والصحراوية والوعرة ، وسيتم تقديم سيارة هافال H5 الـ SUV الجديدة بالأسواق في 21 أغسطس من العام الجاري .

سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

- مواصفات هافال H5 الصينية

مقصورة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

زودت مقصورة سيارة هافال H5 الصينية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة تحكم مركزية مقاس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، ونظام TAI3.0 لدعم نظام المعلومات والترفيه، ونظام مساعدة القيادة من المستوى 2، وكاميرا بزاوية 360 درجة، بالإضافة الي احتوائها علي خمس مقاعد جلدية، وفتحة سقف بانوراما.

- محرك هافال H5 الرياضية

سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

تستمد سيارة هافال H5 الـ SUV الرياضية قوتها من محرك بنزين سعة 2000 سي سي ، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وينتج قوة 195 حصان، وترتفع لتصل الي 220 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر.

- أبعاد هافال H5 الـ SUV

هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

تأتي سيارة هافال H5 الصينية داخل أسواق السيارات بطول 5190 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1825 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 3140 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 600 لتر .

- سعر هافال H5 العائلية

سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

ستباع سيارة هافال H5 الـ SUV الجديدة بسعر 150 ألف يوان، أي ما يعادل 635 ألف جنيه مصري تقريباً .