عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هافال H5 الـ SUV الرياضية بـ 635 ألف جنيه| صور

هافال H5 الـ SUV
هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

أعلنت شركة هافال الصينية عن سياراتها الجديدة هافال H5 ، وتنتمي  هافال H5 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مجهزة للسير علي الطرق الغير مؤهلة والصحراوية والوعرة ، وسيتم تقديم سيارة هافال H5 الـ SUV  الجديدة بالأسواق في 21 أغسطس من العام الجاري .

 سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

سعر هافال جوليان موديل 2023 في السعودية .. صور

مواصفات هافال H6 الفيس ليفت الجديدة | صور

- مواصفات هافال H5 الصينية

مقصورة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

زودت مقصورة سيارة هافال H5 الصينية الجديدة بالعديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، عجلة قيادة ثلاثية الأضلاع، وشاشة تحكم مركزية مقاس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة، ونظام TAI3.0 لدعم نظام المعلومات والترفيه، ونظام مساعدة القيادة من المستوى 2، وكاميرا بزاوية 360 درجة، بالإضافة الي احتوائها علي خمس مقاعد جلدية، وفتحة سقف بانوراما.

- محرك هافال H5 الرياضية

 سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

تستمد سيارة هافال H5 الـ SUV الرياضية قوتها من محرك بنزين سعة 2000 سي سي ، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وينتج قوة 195 حصان، وترتفع لتصل الي 220 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر.

- أبعاد هافال H5 الـ SUV

 هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

تأتي سيارة هافال H5 الصينية داخل أسواق السيارات بطول 5190 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1825 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 3140 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 600 لتر .

- سعر هافال H5 العائلية

 سيارة هافال H5 الـ SUV الصينية الجديدة

ستباع سيارة هافال H5 الـ SUV الجديدة بسعر 150 ألف يوان، أي ما يعادل 635 ألف جنيه مصري تقريباً .

هافال H5 الرياضية أبعاد هافال H5 الـ SUV سعر هافال H5 العائلية مواصفات هافال H5 الصينية أسعار هافال H5 الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اعرف سعر فولكس جولف الهاتشباك بمصر |صور

بتولع الأسفلت| سعر لينكون تاون كار أوتوماتيك الأمريكية

ركنة 3 عربيات بتكلفة 38 مليون جنيه.. اعرف قصة هذا الجراج

منهم مرسيدس وبيجو..سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه| صور

سيارات الشعب زيرو موديل 2023.. تبدأ من 400 ألف جنيه

طريقة تثبيت الأطفال داخل السيارة بدون التعرض للخطر

تويوتا تستدعي أكثر من 168 ألف سيارة بسبب عطل| تفاصيل

أسعار سيارات BMW في مصر

ترشيحاتنا

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ليست السعودية| تعرف علي الدولة المنظمة لكأس العرب للأندية

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

انهيار عرش الدولار.. ماذا ينتظر الأخضر بعد اعتماد عملات جديدة منافسة له؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ