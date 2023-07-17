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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات هافال H6 الفيس ليفت الجديدة | صور

هافال H6 الـ SUV
هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة

أعلنت شركة هافال سابقا عن سياراتها هافال H6 ، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV العائلية، وحققت السيارة نجاحا كبيرا بالأسواق العالمية، والان تكشف شركة هافال عن طرازها الفيس ليفت الجديد من سيارة هافال H6 ، التي زودت بمقصورة حديثة ومحرك قوي .

هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة

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سيارة هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة

- سعة محرك هافال H6 الجديدة

ستستمد سيارة هافال H6  الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة قوتها من محرك بنزين سعة 1500 سي سي، أو محرك سعة 2000 سي سي تيربو ، ويمكن طلبها أيضا بمحرك هجين.

- تصميم هافال H6 الفيس ليفت

هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة

زودت سيارة هافال H6 الفيس ليفت بتصميم جديد للصداد الأمامي الذي يحل محل الشبكة الجريئة، وواجه أمامية أكثر أناقة وديناميكية مع الهواء، وفتحة سقف بانوراما مزدوجة.

- موعد طرح هافال H6 بالأسواق

سيارة هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة

والجدير بالذكر أن سيارة هافال H6 الـ SUV الفيس ليفت العائلية الجديدة ، سيتم طرحها في السوق الصيني للسيارات الجديدة خلال الفترة القادمة من العام الجاري .

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