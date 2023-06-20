سعر هافال جوليان موديل 2023 في السعودية .. صور

تقدم شركة هافال الصينية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جوليان موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات وهم كومباكت وبيسيك، بالاضافة إلى الفئة أكتيف، والفئة عالية التجهيزات جوليان بريميوم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واسعار السيارة هافال جوليان موديل 2023 في السوق السعودي.

هافال جوليان موديل 2023

مواصفات السيارة هافال جوليان موديل 2023

تستمد السيارة هافال جوليان موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو، يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات طراز DCT.

هافال جوليان موديل 2023

يصل متوسط استهلاك السيارة هافال جوليان موديل 2023 من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بينما تعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومقصورة داخلية عصرية تضم شاشة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

هافال جوليان موديل 2023

ابعاد السيارة هافال جوليان موديل 2023

الطول الكلي 4472 مم.

العرض الكلي 1841 مم.

الارتفاع الكلي 1574 مم.

هافال جوليان موديل 2023

تعرف على اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2023 في السعودية

الفئة الاولى كومباكت هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 68,414 ريال سعودي.

الفئة الثانية بيسيك هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 74,164 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أكتيف هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 78,764 ريال سعودي.

الفئة الرابعة بريميوم هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 86,135 ريال سعودي.