عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هافال جوليان موديل 2023 في السعودية .. صور

هافال جوليان موديل
هافال جوليان موديل 2023

تقدم شركة هافال الصينية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق السعودي، ومنها النسخة جوليان موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات وهم كومباكت وبيسيك، بالاضافة إلى الفئة أكتيف، والفئة عالية التجهيزات جوليان بريميوم.

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

تبدأ من 775 ألف جنيه.. أسعار هافال جوليان في مصر

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واسعار السيارة هافال جوليان موديل 2023 في السوق السعودي.

هافال جوليان موديل 2023

مواصفات السيارة هافال جوليان موديل 2023 

 

تستمد السيارة هافال جوليان موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي مع شاحن تيربو، يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 7 سرعات طراز DCT.

هافال جوليان موديل 2023

يصل متوسط استهلاك السيارة هافال جوليان موديل 2023 من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر، بينما تعتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومقصورة داخلية عصرية تضم شاشة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة.

هافال جوليان موديل 2023

ابعاد السيارة هافال جوليان موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4472 مم.
  • العرض الكلي 1841 مم.
  • الارتفاع الكلي 1574 مم.
هافال جوليان موديل 2023

تعرف على اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى كومباكت هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 68,414 ريال سعودي.

الفئة الثانية بيسيك هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 74,164 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أكتيف هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 78,764 ريال سعودي.

الفئة الرابعة بريميوم هافال جوليان موديل 2023 بقيمة قدرها 86,135 ريال سعودي.

هافال جوليان موديل 2023
هافال جوليان تقنية الفيديو اسعار السيارة هافال جوليان موديل 2023 السوق السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

سيارة كهربائية بديلة للبنزين .. اعرف سعرها في مصر

أسعار ام جي 5 الجديدة بالسوق المصري .. صور

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" بإصدار خاص .. صور

مرسيدس G63 4X4 من برابوس .. تعديل جديد يخطف الأنظار| صور

سعر فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 .. صور

أكثر السيارات اليابانية ترخيصًا في مصر .. بالأسعار

OMODA & JAECOO تخطط لإطلاق أولى سياراتها في السعودية.. تفاصيل

اركب أفخم سيارة SUV تقدمها BMW في مصر .. اعرف سعرها الآن

ترشيحاتنا

أوكرانيا .. وزير الدفاع: طلبت من بابا نويل مدفعية ومقاتلات أف-16

بايدن: العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تسير على الطريق الصحيح

متى يبدأ وينتهى يوم عرفة؟ .. و5 وظائف لإدراك أجره

سعر هافال جوليان موديل 2023 في السعودية .. صور

| أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 20-6-2023

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد 25 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ