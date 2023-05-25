تبدأ من 775 ألف جنيه.. أسعار هافال جوليان في مصر

تعتبر السيارة جوليان الرياضية واحد من ابرز الاصدارات المقدمة من الصانع الصيني داخل السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV والتي تنضم إلى النسخة الشهيرة H6 المقدمة من هافال ايضا، حيث تقدم بسعر يبدأ من 935 ألف جنيه، على عكس جوليان والتي تبدأ من 775 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة هافال جوليان في مصر وابرز مواصفاتها الفنية

هافال جوليان

مواصفات السيارة هافال جوليان

تتمتع السيارة هافال جوليان بمظهر خارجي مميزة، حيث تتصدر الناحية الامامية شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية باللون الفضي، مع جنوط رياضية، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، ومجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا، ومصابيح أمامية حادة.

هافال جوليان

وتحتوي السيارة هافال جوليان على نظام صوتي ترفيهي داخلي، و 4 زجاج كهربائي، وشاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط، مع مقصورة بمساحة رحبة، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح عالية الأداء وحزمة من أدوات المساعدة مثل خوض المرتفعات والمنحدرات، ونظام التوازن الالكتروني، ومثبت سرعة.

هافال جوليان

وحصلت سيارة هافال جوليان على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج قوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

هافال جوليان

الاسعار الرسمية للسيارة هافال جوليان وفقًا لاخر قائمة مقدمة في مصر

الفئة الاولى STANDARD موديل 2022 هافال جوليان بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR موديل 2022 هافال جوليان بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGHT DELUXE موديل 2022 هافال جوليان بسعر 905 ألف جنيه.